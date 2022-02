Napoli, scarcerato il tabaccaio che rubò il Gratta e vinci: "Incapace di intendere e volere"

La notizia arriva da Il Mattino. Passa dunque la linea della difesa di Scutellaro che fin dal primo momento aveva sostenuto che il suo assistito fosse incapace di intendere e di volere e che le sue condizioni di salute lo rendevano incompatibile col carcere, dove non avrebbe potuto curarsi adeguatamente. E la psichiatra consulente del gip, nella relazione della perizia psichiatrica, ha avvallato quella tesi, sostenendo che l'uomo "era in uno stato di incapacità parziale di intendere e volere". Il tabaccaio dovrà comunque andare a processo, ma nell'attesa sarà agli arresti domiciliari, dove potrà ricevere cure adatte alle sue condizioni.

La vicenda. Il fatto è avvenuto lo scorso 3 settembre. Una donna di 77 anni, originaria di Materdei, acquistò il Gratta e vinci vincente presso la tabaccheria gestita dalla famiglia di Scutellaro, ma quando si recò alla ricevitoria per una conferma, Scutellaro si infilò il biglietto (da 500mila euro) in tasca e fuggì a bordo di uno scooter. Ricercato per diverse ore, Scutellaro venne fermato all'aeroporto di Fiumicino; pronto a partire per Fuerteventura, e dove si era recato dopo aver depositato il biglietto trafugato in un istituto di credito. Scutellaro respinse, inizialmente, tutte le accuse, sostenendo di essere vittima di calunnia. I primi accertamenti dei Carabinieri, però, fecero emergere altro: il biglietto apparteneva alla 77enne e per il tabaccaio scattarono gli arresti per furto.