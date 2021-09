Napoli, ruba gratta e vinci: tabaccaio bloccato a Fiumicino

ansa

Il tabaccaio che a Napoli ha sottratto a una anziana un Gratta e vinci da 500mila euro ha provato a lasciare l'Italia, ma è stato bloccato a Fiumicino dalla polizia di frontiera in seguito all'alert diramato dai carabinieri in tutto il territorio europeo. L'uomo era in possesso di un biglietto per Fuerteventura ma non del tagliando vincente. I militari lo hanno identificato e denunciato per furto, in stato di libertà.