Scampia (Napoli), arrestato Gaetano Angrisano: tra i 100 latitanti più pericolosi d'Italia

Fotogallery - Incidente in un cantiere a Milano: un morto

Fotogallery - Milano, trovata morta in casa Fiorenza Rancilio

Fotogallery - Da Catania a Udine, duemila libri in dono dallo scrittore Nicola Pesce: "La mia missione è diffondere cultura"

I carabinieri di Napoli hanno arrestato a Scampia Gaetano Angrisano, inserito nella lista dei cento latitanti più pericolosi d'Italia e ritenuto elemento di spicco del clan camorristico "Vanella Grassi".

Il 31enne, che aveva fatto del lotto G di Scampia la sua roccaforte, è stato preso durante la festa di compleanno del figlio. Per un anno e mezzo è sfuggito alle manette, nonostante una condanna pendente a dieci anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.