Camorra, madre e figlio costretti dal clan a lasciare la propria casa a Scampia per non aver pagato un grammo di cocaina: due arresti

A Napoli nel quartiere di Scampia, madre e figlio sono stati costretti ad abbandonare la propria abitazione.

Il motivo? 60 euro per un grammo di cocaina non pagato. É questo l'assurdo motivo che si nasconde dietro i numerosi tentativi di estorsione messi in atto da due aguzzini affiliati del clan Vanella Grassi. Al termine delle indagini coordinate dalla DDA (Direzione distrettuale antimafi), i carabinieri della stazione di Napoli sono riusciti ad individuare e arrestare i malfattori.