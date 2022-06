Napoli, ristorante posiziona i tavoli in mezzo al cantiere: la foto è virale

Tre tavolini apparecchiati con cura all'esterno di un ristorante con sedie e tovaglie, pronti ad accogliere i clienti del sabato sera.

Nulla di strano se non fosse che ci troviamo all'interno di un'area "cantierizzata" per lavori stradali con tanto di transenne e divieti. Il pavimento è brullo, con un tombino rialzato vista la mancanza dell'asfalto. Circostanza che non ha scoraggiato i titolari dell'esercizio commerciale a occupare l'intero cantiere. La foto che ha immortalato questa scena in via dei Tribunali, lato Sedil Capuano, è assolutamente surreale ed è già diventata virale.