Napoli, maxisequestro a camorristi: prendevano anche reddito cittadinanza

Condannati per il reato di associazione di tipo mafioso, hanno chiesto il reddito di cittadinanza autocertificando i requisiti richiesti e dichiarando quindi il falso. Contro questi soggetti oltre 500 agenti del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli stanno eseguendo, in diversi quartieri del capoluogo campano, perquisizioni e sequestri per oltre un milione di euro.