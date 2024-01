Napoli, trascinano per metri una 30enne per rubarle il cellulare: arrestati

I carabinieri di Napoli hanno arrestato un 19enne accusato di aver rapinato una 30enne.

Il giovane era alla guida di uno scooter assieme a un complice, che ha agguantato il cellulare della vittima in piazza Garibaldi. Quest'ultima, nel tentativo di trattenerlo, è stata trascinata per diversi metri. I due rapinatori sono poi fuggiti, sfruttando anche aree pedonali della piazza. I militari, in transito con un'auto civetta, hanno inseguito i due fino al quartiere Forcella, dove sono stati costretti ad abbandonare lo scooter. Poco dopo hanno fermato anche l'altro aggressore, un 48enne.