Napoli, parla la donna che ha preso le difese del pakistano sulla Circumvesuviana

"Tu sei str***o, non sei razzista". Le parole di Maria Rosaria hanno fatto il giro del web e in pochissime ore il video che la riprende è diventato virale. La scena è ormai risaputa: un uomo ha iniziato a inveire contro uno straniero, precisamente un pakistano, e a intimarlo di andarsene dall’Italia. Sul vagone della circumvesuviana, la donna è stata l’unica a prendere le difese dell’insultato e ha raccontato la triste esperienza a "Stasera Italia": "Credo che ognuno debba fare il proprio dovere”. Poi racconta anche l’atteggiamento del ragazzo preso di mira: “L’aspetto di questa persona era in netto contrasto con l’aggressore, ha solo subito senza reagire". Un clima d’odio ormai diventato intollerabile, almeno per Maria Rosaria, ma evidentemente non per tutte le persone che erano su quel vagone.