E' definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Pio Valda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la corte di Cassazione che oggi ha rigettato il ricorso presentato dal legale dell'imputato, accogliendo la richiesta della Procura generale.
L'omicidio di Francesco Pio Maimone
La vittima, Francesco Pio Maimone, un pizzaiolo di 18 anni, fu uccisa il 20 marzo 2023, sul lungomare di Napoli, da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali scoppiata solo perché qualcuno gli aveva sporcato le costose sneaker griffate, forse con un pestone, forse con qualche goccia di drink.
"Sentenza storica"
"Questa sentenza che definirei storica - ha commentato l'avvocato Sergio Pisani, legale dei genitori di Francesco Pio - può rappresentare un importante simbolo contro la lotta alla criminalità che affligge Napoli, una sentenza che restituisce dignità alla famiglia Maimone".