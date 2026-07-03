E' definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Pio Valda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la corte di Cassazione che oggi ha rigettato il ricorso presentato dal legale dell'imputato, accogliendo la richiesta della Procura generale.