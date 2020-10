Napoli, nozze da 200 invitati si trasformano in focolaio: 13 positivi al coronavirus

Una festa di matrimonio si è trasformata in un focolaio a Monte di Procida, il comune flegreo più piccolo. Per ora i positivi ufficiali sono 13. La festa per le nozze si è svolta nel vicino paese di Bacoli . Entrambi i sindaci hanno applicato misure restrittive fino a quando non sarà chiara l'estensione precisa del contagio. A Monte di Procida chiuse scuole , parchi pubblici, sale giochi e circoli per anziani fino a martedì 13 ottobre.

Situazione difficile - Il sindaco montese Giuseppe Pugliese ha vietato anche le attività sportive sia agonistiche che amatoriali e le feste private in casa con più di 10 partecipanti. Misure rese necessarie dai numeri: in pochi giorni i positivi legati all'evento nuziale hanno praticamente eguagliato i contagi degli ultimi due mesi a Monte di Procida, 14. Vista la gravità della situazione, l'Asl Napoli 2 Nord ha allestito un punto straordinario dove effettuare i tamponi nella sede del comune.

Preoccupazione a Bacoli - Stesso livello di allarme nella vicina Bacoli, dove si è tenuto il banchetto. Il primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione ha emesso un'ordinanza con cui tutti i plessi scolastici del territorio resteranno chiusi a partire da lunedì 12 ottobre. "Una misura di natura precauzionale - spiega il sindaco - che adotto per permettere alla nostra gente, ed in particolare alle mamme ed ai papà, di attendere con maggiore serenità gli esiti dello screening di queste ultime ore e dei prossimi giorni".

Scuole paralizzate - Le difficoltà più gravi si registrano nelle scuole, come ha ammesso il sindaco di Monte di Procida: "Ho dovuto chiudere le scuole perché dai dati che ho ricevuto dai dirigenti scolastici risulta che il 50% dei docenti è in isolamento fiduciario domiciliare in attesa di effettuare il tampone o di conoscere eventuale positività di un familiare. Impossibile svolgere attivita' didattica in simile situazione". A creare altra confusione il conflitto tra l'Asl e il laboratorio privato al quale gli invitati si sarebbero rivolti per effettuare i test: secondo quanto affermato dal sindaco su ottanta esaminati, più della metà sarebbe risultato positivo al coronavirus. Risultati definiti poco attendibili", dall'Asl in una nota, in quanto il centro non sarebbe autorizzato a fare attività di testing.