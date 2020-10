Coronavirus, mamma organizza due feste per il compleanno del figlio ma è positiva: 60 invitati in quarantena

La scuola… in riva al mare. A Donnalucata, frazione di Scicli, nel Ragusano, approfittando delle ultime belle giornate e dovendo rispettare il distanziamento per il coronavirus, una maestra ha deciso di fare lezione sul lungomare. Giampiero Renzi, abitante di Donnalucata, ha visto la scena e l'ha raccontata su Facebook: "Dedicato a tutti i bimbi, a tutti i genitori, e a tutta l'Italia. Volete vedere qual è la scuola più bella del mondo? Eccola. L'ho vista qui, poco fa. Pensavo di essere finito in un film di Fellini. Non credevo ai miei occhi. Era tutto così surreale. Sono stato pervaso da una sensazione... una sensazione di vita che fluiva. Un senso di felicità. Uno stato di pura libertà. Ho visto la maestra più bella e più brava del mondo. Una giovane maestra che faceva lezione sul lungomare di Donnalucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa, nell'estremo sud-est della Sicilia. E i bimbi della classe più bella del mondo erano lì ad ascoltare la maestra, ad ascoltare il mare, ad ascoltare l'aria e la luce. Splendere e luccicare, brillare in modo accecante. Questo fanno i bimbi. Volete sapere come potrebbe essere il futuro? Eccolo. È radioso. In faccia alle brutture e agli orrori degli adulti che stanno preparando un terribile domani per tutti, beh in faccia a loro, e a noi tutti, beh, questi bimbi splendono e brillano. Più forte dei nostri brutti volti in maschera, più forte di un virus, più forte di tutti e di tutto. Perché, una volta per tutte: è la luce che fa la differenza. Presidente Sergio Mattarella, corra qui nella sua Sicilia e venga a dare una medaglia a questa maestra e un abbraccio (anti-Covid) a ognuno di quei bimbi. Simbolicamente a tutte le maestre e maestri e a tutte le bimbe e i bimbi d'Italia. Se spegniamo il loro sorriso e la loro luce, non esiste futuro. La lezione ce l'hanno impartita questi bimbi e la loro maestra. 'Ragazzi tutti fuori, in aula!'. Grazie”.