Napoli, niente biancheria al Cardarelli: stop alle attività dell'ospedale

La sospensione dell'attività all'ospedale più grande del Sud Italia riguarda "tutti gli interventi e ricoveri che sono differibili di qualche giorno". Lo afferma Franco Paradiso, direttore sanitario del Cardarelli. Il provvedimento si è reso necessario per una regolamentazione del flusso dei ricoveri in prenotazione visto il forte deficit della biancheria a causa dello sciopero dell'American Laundry, la ditta che gestisce la lavanderia dell'Asl Napoli 1.



"Ieri sera - spiega Paradiso - siamo arrivati a fine giornata con un grosso problema sulle lenzuola sia per i reparti sia per le camere operatorie. Per questo abbiamo deciso oggi di garantire gli interventi urgenti e non differibili. Stiamo facendo anche qualche intervento programmato meno urgente ma c'è bisogno di regolamentare i ricoveri per essere sicuri di poter affrontare la situazione. Ovviamente i pazienti già ricoverati vengono curati con la normale regolarità. So che lo sciopero è finito e quindi speriamo che in giornata si risolva l'emergenza, in modo da riprendere domani tutta l'attività".



In questo momento il Cup (centro unico prenotazioni) sta contattando i pazienti i cui ricoveri erano previsti ma non sono urgenti per far slittare il loro arrivo all'ospedale.