Napoli, musicista ucciso: gip convalida il fermo per il 16enne | Contestato l'omicidio volontario aggravato

Fotogallery - Napoli, musicista 24enne ucciso in pieno centro

Per il caso del musicista ucciso a Napoli al culmine di una rissa tra giovani, scoppiata all'alba del 31 agosto, il gip del tribunale dei minorenni ha convalidato il fermo per il 16enne e disposto la sua detenzione in un istituto penale minorile.

Il ragazzo è reo confesso dell'omicidio di Giovanbattista Cutolo. Al 16enne vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato e detenzione, porto abusivo e ricettazione dell'arma usata, una pistola. La decisione arriva dopo un'udienza di convalida in cui il giovane, secondo il suo legale, si è mostrato più cosciente della tragedia causata.