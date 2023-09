Musicista ucciso a Napoli, il 16enne che ha sparato: "Mi sono solo difeso"

Fotogallery - Olbia, esplode camper in spiaggia: muore un bambino

Il 16enne che a Napoli ha sparato e ucciso il musicista 24enne Giovanbattista Cutolo si è giustificato sostenendo che "non volevo uccidere nessuno, mi sono solo difeso".

Durante la rissa, ha spiegato nel corso dell'interrogatorio davanti al pm, "ho visto l'altro ragazzo venire verso di me con tono minaccioso" e ha premuto il grilletto della pistola che gli era stata passata poco prima da un amico, ora indagato per concorso in omicidio.