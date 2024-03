Musicista ucciso a Napoli, condannato a 20 anni il 17enne che sparò a Giogiò

Tgcom24

Napoli, l'omicidio in piazza Municipio dopo una lite per futili motivi A pronunciare la sentenza è stato il gup del Tribunale dei minorenni, Umberto Lucarelli. A chiedere i 20 anni di carcere è stato il pm Francesco Regine. In precedenza, l'avvocato dell'imputato aveva chiesto la messa in prova per il 17enne imputato, richiesta non accolta dal giudice. Il minorenne sparò a Cutolo in Piazza Municipio dopo una lite per uno scooter parcheggiato male.

La madre di Giovanbattista Cutolo: "Giustizia è fatta" "Abbiamo scritto una pagina di storia. Giustizia è stata fatta". Così Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo, ha commentato la sentenza di condanna. "Vent'anni, l'ergastolo per i minori, li ha avuti tutti credo sia un segnale potente per tutta la società civile, significa che quando c'è un'indignazione vera e le coscienze si scuotono tutti si muovono intorno a un progetto, a un obiettivo".

"Tutta Italia voleva questa sentenza" "Tutta Napoli, tutta l'Italia voleva questa sentenza - ha aggiunto Di Maggio -. Ora mi aspetto che adesso i minori non escano più in strada con i coltelli, con i tirapugno e con pistole, e che non uccidano i figli di tante persone per bene, perché ora non si sentono più impuniti. Questa sentenza cosi' importante scrive una pagina di storia, la chiamerei la rivoluzione di Giogiò perché adesso Giogiò aiuterà gli altri e questa è la cosa che più mi interessa".