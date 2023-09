Musicista ucciso a Napoli, l'arcivescovo ai funerali: "L'ennesimo figlio colpito senza motivo" | La sorella: "Questa città sei tu, non Gomorra o Mare Fuori"

Napoli dà l'ultimo saluto a Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso il 31 agosto da un minore per futili motivi (uno scooter parcheggiato male).

Ai funerali l'accorata omelia dell'arcivescovo Mimmo Battaglia: "L'ennesimo figlio ucciso senza alcun motivo dalla mano di un altro figlio di questa stessa città - ha affermato -: non vorrei essere qui". "Non vorrei essere qui, non per sottrarmi al dolore di genitori, amici, parenti e familiari che lo piangono con il cuore straziato - ha aggiunto -, avrei voluto parlare con lui, più che parlare di lui". Poi l'appello a una nuova "primavera di speranza". In chiesa ha preso la parola anche Lodovica, la sorella di Giovanbattista: "Napoli sei tu, Giogiò, non Mare fuori, non il boss delle cerimonie, non Gomorra", ha ribadito la ragazza leggendo una lettera.