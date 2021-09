Napoli, muore di Covid dopo il parto, la denuncia del marito: "In ospedale rubati gli effetti personali, tra cui la fede"

La storia - La donna, non vaccinata, era ricoverata in terapia intensiva al Policlinico: era intubata da circa dieci giorni dopo essere stata ricoverata ad agosto. I medici hanno fatto nascere suo figlio con un cesareo a 35 settimane. Il bimbo sta bene. "Nei giorni seguenti al parto - aveva spiegato il professore di ginecologia e ostetricia e direttore del reparto per le donne incinte con Covid al Policlinico - c'è stato un aggravamento del quadro respiratorio e avevamo dovuto trasferirla in rianimazione da un decina di giorni, ma non ce l'ha fatta".

La denuncia del marito - "Non è giusto aver subito anche questo dolore, è disumano. Mi domando con quale coraggio si possa commettere un'azione così crudele. In ospedale mi hanno risposto che nel piegare le lenzuola, e mettere in ordine, è probabile che li abbiano gettati nella pattumiera. Mi sembra davvero assurdo", ha aggiunto il marito della donna, come riportano i quotidiani locali.