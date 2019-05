Napoli, Luca Abete aggredito durante un servizio: "Ti faccio male"

“Striscia la Notizia” torna a occuparsi del problema pulmini a Napoli. È molto diffusa l’infatti l’abitudine di sostituire i sedili degli scuolabus con delle panche – illegali e pericolose anche per la sicurezza – in modo da portare più alunni possibili e così dunque diminuire i viaggi per riportare a casa i bambini. Pulmini da otto persone con sopra anche 28 ragazzini grazie alle famose “aggiunte”.



Luca Abete va a chiedere spiegazioni in un istituto ma per tutta risposta arriva un impiegato amministrativo della scuola che aggredisce l’inviato e l’operatore di “Striscia la Notizia” con tanto di minacce: “Io ti faccio male, ti faccio male se non smetti di riprendere”. Così, sbattuti fuori dalla scuola, i due provano a inseguire il conducente del pulmino che, dopo un breve giro dell’isolato, fa sparire le panche dal suo mezzo.



Luca Abete così si avvicina per riprendere il retro del veicolo, ma lui ingrana la retromarcia, rischiando di investire l’inviato del tg satirico di Canale 5.