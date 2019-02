"Striscia la Notizia" ci porta a Giugliano in Campania, provincia di Napoli, per farci scoprire un business molto strano, legato al trasporto di persone in ambulanze. L'inviato Luca Abete, con una telecamera nascosta, ha ripreso gli operatori e il responsabile delle ambulanze dell'ospedale mentre spiegavano il funzionamento di questo giro: “Se tu vuoi riportare una persona morta in ospedale, noi la facciamo uscire come ‘viva’, basta firmare il foglio di dimissioni”.



Una pratica illegale, ma molto diffusa e ben collaudata e che ha anche vari prezzi: “Se la persona è effettivamente viva voi firmate il dimesso contro il parere dei medici e per 80 euro ve la riportiamo a casa. Se è morta invece ci vogliono 250-300 euro”. Una doppia tariffa. Gli operatori poi si si affrettano a chiarire: “Voi date i soldi solo a noi e a nessun altro e poi pensiamo a come fare uscire la persona”.