Napoli, lite per un pallone: 13enne accoltellato da un ragazzino di 10 anni

Ancora violenze con minori protagonisti in provincia di Napoli: un 13enne è stato accoltellato in seguito a una lite per un pallone. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzino stava giocando con alcuni amici in un campo di calcetto di Giugliano in Campania quando è stato avvicinato da un ragazzino di 10 anni, intenzionato a prendere la palla.