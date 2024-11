Napoli, gip: "Il 18enne ucciso ha sfidato l'amico a sparare"

Per il giudice è inverosimile che un'arma nera, nascosta tra una ruota anch'essa nera, posizionata sotto la carrozzeria di un'auto in un momento buio della giornata, potesse essere vista da chi non sapeva fosse lì. Il giudice sottolinea poi che Caiafa ha avuto la lucidità di chiedere allo zio di recuperare l'arma (spingendolo a commettere un reato) e lo scooter lasciati sul luogo del delitto: "Che senso avrebbe avuto - sottolinea il gip - recuperare l'arma se fosse stata rinvenuta per caso e non fosse stata riconducibile proprio a quei ragazzi e a chi quei ragazzi li aveva armati". In sostanza, sostiene il giudice, "tutta la condotta post factum tenuta da Caiafa dimostra che quell'arma non era stata trovata per caso". Inoltre, nessuno dei ragazzi presenti ha parlato di un ritrovamento casuale dell'arma.