Napoli, "Le avete prese pu***ne": "insulti sessisti da squadra under 14 maschile alle calciatrici under 17"

A Napoli, sarebbe finita con una serie di insulti sessisti un incontro di calcio giovanile tra la squadra maschile under 14 della società Don Guanella, il cui presidente è il simbolo dell'anticamorra don Aniello Manganiello, e la Napoli Women under 17, la rappresentativa giovanile della formazione che milita nella serie A femminile. A sfottò sul campo sarebbero seguiti una serie di insulti social molto pesanti, tra cui "Le avete prese pu***ne", come riportano alcuni siti, che hanno determinato la reazione della società con una lettera aperta pubblicata su Facebook. "Le nostre ragazze minorenni, atlete, figlie, studentesse - si legge - sono state oggetto di insulti sessisti e omofobi che nulla hanno a che fare con lo sport. Frasi volgari, allusioni esplicite, commenti sul corpo femminile e versi che imitavano atti sessuali. Parole pesanti, violente, che non dovrebbero mai essere pronunciate da un adulto, figuriamoci da ragazzi così giovani". E come se non bastasse, aggiunge la società, "a fine gara alcuni giocatori avversari hanno pubblicato sui propri social foto e video accompagnati da offese, scherni e slogan degradanti. Alcune delle nostre atlete sono state persino contattate privatamente, bersaglio di nuove molestie e mancanze di rispetto". "Questo - l'amara conclusione della società di calcio femminile - non è sfottò. Non è competizione. Non è calcio. È una ferita".