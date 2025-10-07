Napoli, temeva di avere un infarto ma era un tappo di bottiglia incastrato nell’esofago

L'uomo si era rivolto al pronto soccorso dell'ospedale napoletano lamentando un dolore retrosternale intenso e persistente. I sintomi, non associati a sforzo fisico o difficoltà respiratorie, avevano inizialmente fatto pensare a un disturbo cardiaco.

I medici dell'Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso, diretta da Emilio Bellinfante, hanno immediatamente disposto elettrocardiogramma ed esami degli enzimi cardiaci, risultati negativi. Tuttavia, il dolore continuava a presentarsi, accompagnato da fastidi alla deglutizione e dalla sensazione di un corpo estraneo.

Nonostante il paziente non ricordasse episodi di ingestione accidentale, il personale sanitario ha deciso di procedere con una radiografia del torace, che ha mostrato un'ombra radiopaca a livello dell'esofago medio. A quel punto, la diagnosi: un tappo di bottiglia bloccato.