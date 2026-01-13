Napoli, scambiò per lombosciatalgia una gravidanza e la donna morì: medico condannato

E' arrivata a Napoli la sentenza di primo grado su Anna Siena, la 36enne deceduta il 18 gennaio 2019, tre giorni dopo essere stata visitata nell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove le venne erroneamente diagnosticata una lombosciatalgia. Il giudice monocratico Filippo Potaturo ha accolto la richiesta della Procura e condannato a due anni di reclusione il medico che si occupò di lei, indagato per omicidio e lesioni colpose.