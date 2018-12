Napoli, giornalista di “Stasera Italia” preso a calci da un automobilista

“Non mi devi riprendere”: è così che il giornalista di “Stasera Italia” Michel Dessì viene aggredito con due calci da uno degli automobilisti che stava intervistando a Napoli. Durante le riprese per un servizio sull’aumento del numero dei guidatori senza RC, circa 3 milioni in Italia, il reporter ferma per le strade della città i guidatori di auto senza assicurazione.



Tramite un’applicazione del cellulare, Dessì scopre quale macchina sia priva di RC e aspetta il relativo proprietario per porgli delle domande. C’è chi lo rassicura dicendogli: “Ma tanto è un tratto breve”; e chi invece ribatte: “A lavoro io ci devo andare comunque”. Risposte e reazioni pacifiche, fino a quando un automobilista alla vista delle telecamere perde la pazienza e prende a calci il giornalista. Una risposta aggressiva che per fortuna non ha avuto nessuna conseguenza grave.