Napoli, madre disabile abusata nel sonno: figlia e complice arrestati

Faceva violentare dal compagno la madre di 59 anni, affetta da gravi disabilità fisiche e psichiche. A denunciare tutto è stata l'altra figlia della vittima (e sorella della donna fermata), che ha consegnato ai carabinieri i filmati registrati di nascosto. I militari del nucleo operativo Stella di Napoli hanno arrestato una 33enne e un uomo di 32 anni. L'indagine è stata coordinata dai magistrati della sezione che si occupa delle IV sezione (fasce deboli). I due sono accusati di violenza sessuale aggravata dal fatto che la vittima fosse totalmente incapace di difendersi.