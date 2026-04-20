Napoli, madre disabile abusata nel sonno: figlia e complice arrestati
Decisiva la denuncia dell'altra figlia: minacce per far ritirare le accuse
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Faceva violentare dal compagno la madre di 59 anni, affetta da gravi disabilità fisiche e psichiche. A denunciare tutto è stata l'altra figlia della vittima (e sorella della donna fermata), che ha consegnato ai carabinieri i filmati registrati di nascosto. I militari del nucleo operativo Stella di Napoli hanno arrestato una 33enne e un uomo di 32 anni. L'indagine è stata coordinata dai magistrati della sezione che si occupa delle IV sezione (fasce deboli). I due sono accusati di violenza sessuale aggravata dal fatto che la vittima fosse totalmente incapace di difendersi.
Gli abusi
Secondo quanto ricostruito, l'uomo entrava in casa con il consenso della figlia della vittima. Qui metteva in scena gli abusi mentre la donna dormiva. Scene riprese con il telefono dalla stessa 33enne. Filmati che mostrano momenti di paura e umiliazione. A incastrare i due sono stati dettagli precisi: l'abbigliamento indossato e alcuni tatuaggi ben visibili nei video. Elementi che hanno consentito agli investigatori di identificarli senza dubbi.
Le minacce
Non solo abusi. I due arrestati sono accusati anche di minaccia grave. Avrebbero cercato di costringere la sorella che li ha scoperti a ritirare la denuncia. Un tentativo fallito grazie alla determinazione della donna. La denuncia risale al 22 marzo ed è stata presentata ai carabinieri della stazione Vomero-Arenella. Da lì è partita l'inchiesta che ha portato agli arresti.