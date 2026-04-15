Avrebbero abusato di una ragazza ed effettuato anche riprese video con i cellulari. Sette giovani, tra i 19 e i 25 anni, sono stati perquisiti dai carabinieri della Compagnia di Cesena, perché ritenuti responsabili di due episodi di violenza sessuale. Tutto nasce da una denuncia presentata dalla presunta vittima. Una sera dei primi di aprile, mentre si trovava in casa di conoscenti, in uno stato di alterazione per l'uso di sostanze, la ragazza sarebbe stata costretta a subire abusi sessuali di gruppo a seguito dei quali ha riportato lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni dai sanitari dell'Ospedale Bufalini.