VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

Cesena, abusata e filmata a casa di amici: sette indagati

La vittima sarebbe stata costretta a due episodi di violenza sessuale di gruppo a casa di conoscenti

15 Apr 2026 - 15:52
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Avrebbero abusato di una ragazza ed effettuato anche riprese video con i cellulari. Sette giovani, tra i 19 e i 25 anni, sono stati perquisiti dai carabinieri della Compagnia di Cesena, perché ritenuti responsabili di due episodi di violenza sessuale. Tutto nasce da una denuncia presentata dalla presunta vittima. Una sera dei primi di aprile, mentre si trovava in casa di conoscenti, in uno stato di alterazione per l'uso di sostanze, la ragazza sarebbe stata costretta a subire abusi sessuali di gruppo a seguito dei quali ha riportato lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni dai sanitari dell'Ospedale Bufalini.

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Uno dei sette, un 23enne, è stato arrestato perché ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a P.U., detenzione illegale di parti di armi e munizioni e porto di armi o strumenti atti all'offesa.

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