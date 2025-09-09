Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Napoli, colonna di fumo visibile da diversi punti della città

Lo scoppio ha provocato un incendio che si è esteso a un'abitazione nei pressi dell'azienda e alla vegetazione circostante. Due carabinieri lievemente feriti
Un'esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d'artificio in via Vicinale Grottole 10, nel quartiere di Pianura alla periferia di Napoli. Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento, fonti qualificati hanno riferito che non ci sarebbero vittime mentre due carabinieri avrebbero riportato lievi ferite. Un'alta colonna di fumo è visibile da centinaia di metri dal luogo dello scoppio. "Il boato - riferisce su X il deputato Francesco Borrelli - ha fatto tremare i palazzi". Lo scoppio ha provocato un incendio che si è esteso a una abitazione nei pressi della fabbrica e alla vegetazione circostante. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.
Il boato è stato udito in una vasta area del quartiere, suscitando paura e facendo scendere in strada decine di persone. Un'alta colonna di fumo si è levata dal luogo dell'esplosione. Quando già i mezzi di soccorso erano sul posto per lo spegnimento si è verificato un secondo scoppio, la cui onda d'urto ha coinvolto due vigili del fuoco. E' stata chiamata un'ambulanza per un eventuale ricovero, ma secondo quanto si apprende i due feriti sono in buone condizioni.
