Paura al Tomorrowland, il celebre festival di musica elettronica in Belgio: incendio distrugge il palco

In Belgio un violento rogo ha distrutto il palco di Tomorrowland, il celebre festival di musica elettronica che si tiene nella cittadina di Boom e che ogni anno attira centinaia di migliaia di visitatori. Subito sono accorsi i vigili del fuoco. Da accertare le cause dell'incendio, anche se tra le ipotesi si fa strada quella di fiamme divampate tra i fuochi d'artificio vicino alla struttura. Non ci sarebbero feriti. Il festival sarebbe dovuto iniziare questo venerdì.