Napoli, uccisi dalle esalazioni dell'auto: l'Iran nega ai genitori di Vida la salma

Ora i genitori della ragazza, 20enne iraniana che aveva scelto di studiare in Italia e viveva in uno studentato universoitario, vorrebbero riavere indietro la salma della figlia ma non riescono a causa dell'ostruzionismo della polizia morale iraniana. Il motivo? "Era una peccatrice, una ragazza di facili costumi", così è stata descritta in un servizio della televisione Iran International.

Tgcom24

Non erano seminudi - Alfredo Nocerino, il papà di Vincenzo, ha ritrovato i corpi dei due ragazzi e spiega quello che ha visto in una trasmissione di una radio locale, la Radiazza. "Erano le 8.30 più o meno, quando sono sceso in garage, dopo essermi accorto che Vincenzo non era tornato a casa. La sera prima lui e Vida erano andati a una festa con amici a Caserta. Mi sono meravigliato che non mi avesse avvisato. Così ho sollevato la saracinesca del box e sono corso vicino all’auto che era parcheggiata. Erano stesi, lui sul sedile davanti, lei dietro. Erano vestiti, voglio precisarlo perché qualcuno ha detto che erano nudi. Sembrava dormissero". E aggiunge: "Vida frequentava casa mia, era una brava ragazza. Una figlia per me".

La ricostruzione alterata e la smentita - Nel servizio della tv Iran International si dice che "erano seminudi e probabilmente stavano per avere un rapporto sessuale, ma a causa del monossido di carbonio hanno perso i sensi e poi la vita". Ma i famigliari smentiscono tutto. La giornalista ha esposto i fatti con una modalità sbagliata danneggiando così l'immagine della ragazza.

L'appello per ridarle una dignità - "Restituiamo l'onore a Vida e aiutiamo la famiglia a riportare la salma in Iran, ha diritto a essere seppellita". È l’appello disperato di un amico della vittima, Ahmad Bahramzadeh, 28 anni, iraniano e laureando in odontoiatria a Pisa. I genitori vogliono solo dare una degna sepoltura alla propria figlia ma non riescono a ottenere il trasferimento della salma in patria. Appello condiviso anche dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli: "Vincenzo e Vida si amavano. Lei studiava, era stimata e apprezzata. Avrebbe dovuto essere un orgoglio per il suo Paese. Lì la Repubblica islamica e la polizia morale di Teheran hanno un’altra idea del ruolo della donna nella società. Vida è stata descritta per ciò che non era, infangandone la memoria. In Iran sono già stati tanti i problemi per la famiglia di Vida che vorrebbe solo dedicarsi ai funerali della figlia".