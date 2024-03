Napoli, sono di due giovani fidanzati i cadaveri trovati in un garage

I cadaveri di due giovani fidanzati sono stati ritrovati in un garage a Napoli, nel quartiere Secondigliano.

Si tratta di un uomo e di una donna e non di due uomini come era stato detto in un primo momento. I due venerdì sera sarebbero andati insieme a una festa e, al rientro, si sarebbero trattenuti in auto. L'ipotesi, tutta da verificare, è che siano morti per un'intossicazione da monossido di carbonio.