Napoli, caos e manganellate al corteo pro-Ghali: 12 feriti tra manifestanti e poliziotti

Altro presidio sabato

Un altro presidio, a Roma, sotto la Rai in viale Mazzini è stato organizzato per sabato pomeriggio "contro la censura e l'oppressione" dopo la reazione dell'azienda alle parole di Ghali che durante il festival di Sanremo ha detto "Stop al genocidio" a Gaza. A promuovere il sit-in è Spin Time Labs, il centro culturale nel palazzo occupato in via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma.