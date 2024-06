Napoli, nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei

Una scossa di terremoto è stata avvertita la scorsa notte, dopo le 3:58, nella zona dei Campi Flegrei. La magnitudo è stata di 3,4 con una profondità di circa 3 chilometri, come registrato dalla Sala Operativa Invg (Istituto nazional vulcanologia) - Osservatorio vesuviano di Napoli. L'epicentro in mare, prospiciente il litorale tra Lucrino e Arco Felice. Al momento non si segnalano danni.