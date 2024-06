Campi Flegrei, definiti i contributi per gli sfollati del terremoto

La Regione Campania ha definito i contributi per la sistemazione autonoma degli sfollati del sisma di magnitudo 4.4, registrato ai Campi Flegrei il 20 maggio. Le forme di sostegno sono dedicate ai nuclei familiari "la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, cioè sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità", si legge nella nota ufficiale. Nel frattempo la Protezione Civile ha messo a punto un piano di fuga in 72 ore in caso di eruzione.