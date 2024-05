Campi Flegrei, la rabbia dei cittadini: "Vogliamo spiegazioni prima di lasciare la casa"

L'attività sismica che si è intensificata negli ultimi giorni ha riacceso la paura dei residenti . C'è chi dorme in auto e chi nei centri di accoglienza anche a Napoli e Bacoli. Intanto, il comune di Pozzuoli ha ordinato l'evacuazione.



L'ordinanza di sgombero, però, ha fatto infuriare molti cittadini che denunciano una mancanza di alternative valide offerte dal comune. Una donna sfollata dalla sua abitazione a Pozzuoli, ai microfoni di "Mattino 4", ha lamentato la carenza di soluzioni: "Ci hanno offerto una coperta con una brandina - ha detto la donna al programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti -. Nel nostro palazzo non è venuto nessuno a fare controlli, è venuto solo un vigile del fuoco che giustamente non si è preso la responsabilità di dire che fosse tutto a posto nella sera in cui si è verificata la scossa più forte".

"Vogliamo spiegazioni prima di lasciare le nostre case - continuano i residenti -. Vogliamo le nostre case, ci assumeremo la responsabilità. Ci hanno detto che le spaccature che si vedono sono spaccature d'intonaco, ma il giorno dopo ci siamo ritrovati con un'ordinanza di sgombero. Ci hanno detto di uscire senza un motivo, non vogliamo soldi ma le nostre case. Dov'è lo Stato in questo momento? Io ho sempre pagato le tasse, e le istituzioni ci stanno abbandonando".