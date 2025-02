Napoli, fa discutere la busta paga di 1 euro della prof precaria...ma non è un caso isolato

La protesta di sindacati e associazioni- Per la Uil si tratta di un vero "accanimento fiscale". La cosa più grave - spiega la sindacalista Vannini - è che questi tagli avvengono senza alcun preavviso e senza possibilità di rateizzazione. Come può un lavoratore della scuola che già fa fronte alle spese quotidiane, pagare mutuo, affitto e bollette, se da un giorno all’altro si ritrova senza stipendio? Sarebbe opportuno che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione e del Merito intervenissero per porre fine a questa ingiustizia". Anche l’Anief ha denunciato le difficoltà affrontate da docenti e personale ATA, evidenziando che il conguaglio fiscale e altre trattenute hanno ridotto drasticamente gli stipendi di febbraio per migliaia di lavoratori del comparto scuola. L’associazione ha chiesto misure immediate per evitare che situazioni simili si ripetano, proponendo la possibilità di rateizzare le somme dovute ed evitando prelievi improvvisi che lasciano i docenti senza stipendio.