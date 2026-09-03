Napoli, la denuncia di una famiglia: "Bimbo autistico picchiato a scuola" | In un audio le presunte violenze

Allarmati dai segni e anche dai continui sbalzi di umore e dalle crisi d'ansia del bimbo, i genitori si sono, in un primo momento, rivolti al personale scolastico che avrebbe riferito, secondo quanto riferito da Petruzzi e Borrelli, che "i lividi erano frutto di atti di autolesionismo, ma non convinta da questa risposta, la famiglia ha deciso di applicare un piccolo registratore cucito negli abiti del bimbo per scoprire la verità".