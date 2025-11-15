Logo Tgcom24
Cronaca
indaga la polizia

Napoli, 26enne ucciso in strada a colpi di pistola

Agenti della polizia, avvisati dal personale, sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare dove il giovane è deceduto

15 Nov 2025 - 15:32
Ancora un agguato mortale a Napoli: la vittima è un uomo di 26 anni, Salvatore Borriello, raggiunto in pieno giorno da colpi di arma da fuoco nel quartiere Barra, a est del capoluogo campano. Il giovane, con precedenti, è morto dopo poco in ospedale. Agenti della polizia, avvisati dal personale, sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare. Dalla ricostruzione della polizia è emerso che la vittima sarebbe stata colpita in circostanze ancora da accertare in via Suor Maria della Passione Beata.

La dinamica, e soprattutto il movente dell'omicidio, sono però ancora da ricostruire: pare che la vittima sia stata raggiunta da alcuni sconosciuti che hanno aperto il fuoco. 

napoli
polizia

