Napoli, 26enne ucciso in strada a colpi di pistola

Ancora un agguato mortale a Napoli: la vittima è un uomo di 26 anni, Salvatore Borriello, raggiunto in pieno giorno da colpi di arma da fuoco nel quartiere Barra, a est del capoluogo campano. Il giovane, con precedenti, è morto dopo poco in ospedale. Agenti della polizia, avvisati dal personale, sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare. Dalla ricostruzione della polizia è emerso che la vittima sarebbe stata colpita in circostanze ancora da accertare in via Suor Maria della Passione Beata.