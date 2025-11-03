Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
confessano l'omicidio

Napoli, diciottenne ucciso: si costituiscono due giovani

Un 18enne e un 23enne si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno confessato di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo morto domenica notte

03 Nov 2025 - 10:06
napoli Pasquale Nappo © Ansa

napoli Pasquale Nappo © Ansa

Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno confessato di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo morto domenica notte. Secondo quanto si è appreso, a esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il diciottenne, sarebbe stato il coetaneo. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione. Un provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti dei due.

Sul fatto indaga il nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata coordinato della Procura.

Ti potrebbe interessare

napoli

Sullo stesso tema