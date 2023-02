Napoli, chiama il 118 ma non c'è il citofono: lo trovano morto in casa

E' morto nella sua casa in provincia di Napoli mentre aspettava i soccorsi che lui stesso aveva chiamato.

Un'inchiesta accerterà se ci sono responsabilità nel decesso di Sergio Aiello, 51 anni, a Castellammare di Stabia. L'uomo, colto da malore, aveva contattato il 118 ma il personale sanitario, una volta arrivato, non sarebbe riuscito a entrare in casa per l'assenza di un citofono e sarebbe rientrato senza effettuare l'intervento.