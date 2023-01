Napoli, a Scampia fa deviare un'ambulanza e minaccia l'equipaggio

L'uomo, di 25 anni, pretendeva i soccorsi per il padre. E' stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minaccia aggravata

Il protagonista della vicenda, un 25enne, è stato denunciato. Con la sua auto ha affiancato il veicolo di emergenza diretto a un altro indirizzo e con tono aggressivo ha chiesto all'equipaggio di seguirlo. Quando l'ambulanza ha invertito la direzione, lui l'ha poi inseguito bloccandola simulando anche il possesso di un'arma. Ma i paramedici, per nulla intimiditi, hanno chiamato i carabinieri.

Il padre dell'uomo che li aveva intimati di seguirli non stava bene ed erano in attesa dell'intervento del 118. I medici hanno scoperto che di lì a breve sarebbe arrivata un'altra ambulanza e, dopo aver tentato di chiarire l'incomprensione, sono ripartiti per soccorrere la persona a loro assegnata.

Ma la vicenda è continuata. Il 25enne si è rimesso al volante della sua Yaris, ha inseguito l'ambulanza e ha tagliato loro la strada. E' sceso dalla vettura e ha provato ad aprire la portiera del veicolo. Poi ha minacciato i sanitari e ha infilato la mano nella giacca, simulando il possesso di un'arma.

L'infermiere alla guida dell'ambulanza non si è lasciato intimidire, è fuggito verso la stazione carabinieri di Secondigliano e lungo la strada ha chiesto al centralino di far giungere in zona un'altra ambulanza. I due interventi d'emergenza si sono conclusi senza problemi.

Il 25enne è stato identificato dai militari. Perquisito, nessuna arma è stata trovata. Per lui una denuncia per interruzione di pubblico servizio e minaccia aggravata a incaricato di pubblico servizio.