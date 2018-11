“Posso dire che da inizio anno i tassi sono già leggermente aumentati”. A dirlo il dipendente di una banca ripreso dalle telecamere nascoste di "Stasera Italia". Con lo spread in aumento, infatti, le banche devono forzatamente tutelarsi e provare ad aumentare i guadagni interni. E il metodo più immediato è quello di alzare, anche di poco, i tassi dei mutui. Conferme arrivano anche in altre filiali bancarie, che anzi prevedono in futuro ulteriori rincari: “Quello che succederà coi chiari di luna che abbiamo oggi sull’Italia è un punto di domanda”. Un cambiamento delle banche a livello più globale, anche se alcune non concedono mutui immediati per poi attivare la pratica con tariffe aggiornate e quindi più alte.