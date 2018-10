Lorenzo, assieme alla madre Anna, gestisce il ristorante di famiglia da quasi dieci anni nel quartiere di San Salvario a Torino. Ora però si trovano di fronte a una scelta: comprare le mura del locale oppure andarsene. Con la manovra del governo fanno paura il giudizio delle agenzie di rating e l'impennata dello spread che potrebbe portare a mutui più salati. In questo clima di incertezza, dunque, Anna e suo figlio stanno chiedendo consiglio ai clienti più affezionati del ristorante per far quadrare al meglio i conti. Come loro, tanti altri si trovano nella stessa situazione.