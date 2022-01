Mustafa, il bimbo senza arti simbolo del dramma siriano è in Italia: nuova vita a Siena

In Siria, per i bombardamenti, hanno perso gambe e braccia. Siena, in una gara di solidarietà senza precedenti, li ha adottati e gli daranno una nuova vita. Bologna e la scienza sperano di tornare a farli camminare e ad abbracciare nuovamente. Munzir e Mustafa, i protagonisti dello scatto "Hardship of Life", che ha fatto il giro del mondo diventando immagine simbolo del dramma siriano insieme con la mamma Zeynep e le due sorelline, ora sono in Italia.