Multe e Imu non pagate, i Comuni potranno pignorare i conti correnti | Ma il premier smentisce

Riscossioni ultraveloci per chi non paga tasse e multe. Nella legge di bilancio è stata inserita una norma che da gennaio permetterà ai comuni, con un pignoramento sprint, di bloccare la cifra sul conto corrente anche senza cartella esattoriale. Interpellato sulla vicenda il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde: "I cittadini non si devono preoccupare. Non mi risulta".