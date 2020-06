Movida, assembramenti e fuochi d'artificio a Bari: protestano i residenti

I cittadini: "Assembramenti fino alle 3 di notte" - Gli assembramenti sono stati filmati tra largo Adua e via Abbrescia, dove tre batterie di fuochi d'artificio sono stati esplosi in momenti ravvicinati intorno a mezzanotte. "Si vede persino un carretto cocktail bar - dicono i residenti - che al centro del giardino di largo Adua somministra bevande (alcolici e super alcolici). Fino alle 3 c'erano assembramenti ovunque. Ma non erano vietati? E' evidente che la situaizone risulta ormai fuori controllo e, nonostante le ripetute segnalazioni, non si nota da parte delle autorità competenti la volontà di riprendere il controllo del territorio".