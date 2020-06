Coronavirus, viceministro Sileri: siamo usciti dalla fase acuta, ora c'è quella della convivenza con il virus

"Non vedo un problema Lombardia anzi vedo numeri in calo con terapie intensive vuote. L'Italia è aperta. I focolai possono essere ovunque e, nel caso, andranno prese misure di contenimento chirurgiche e mirate". Lo ha dichiarato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. I pazienti ha rilevato Sileri, "non arrivano più in ospedale o non in forma grave". Il virus? "Circola meno, magari fosse mutato", ha detto ancora Sileri.