Fase 3, Conte: "Non temo di cadere, è urgente agire subito"

"Non mi pare di essere accerchiato più di quanto lo fossi nella prima fase. In tutti questi mesi ho sentito dire in continuazione: Conte cade. Fa parte del gioco, ho imparato a non meravigliarmi". Lo assicura il premier Giuseppe Conte in un'intervista al Corriere della Sera, in cui evidenzia l'urgenza di agire in fretta. "Non possiamo ritardare il confronto con imprenditori, sindacati, categorie. L'urgenza non nasce da un mio capriccio ma dalla realtà".