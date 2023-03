Motta di Livenza (Treviso), auto contro platano: morte due ragazze, due giovani feriti

A Motta di Livenza (Treviso), due ragazze, di cui una minorenne, sono morte e due giovani uomini sono rimasti feriti a causa dello schianto dell'auto su cui viaggiavano contro un platano.

I vigili del fuoco, accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l'auto, una Bmw, e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno estratto i due uomini, che sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem 118 e trasferiti in codice rosso in ospedale.