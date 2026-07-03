Motociclista si schianta contro una pecora: il proprietario condannato a pagare 85mila euro
Secondo la Corte d'Appello, la responsabilità del proprietario dell'animale è al 60%. In primo grado la richiesta di risarcimento era stata respinta
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Ha colpito una pecora in strada mentre era alla guida della sua moto, ha chiesto quasi 200mila euro di risarcimento e ora avrebbe vinto la causa. È quanto accaduto a Cingoli, nelle Marche, dove la Corte d'Appello locale ha riconosciuto la responsabilità del proprietario dell'animale al 60% e lo ha condannato a versare al motociclista 84.851 euro. A questa cifra deve essere tolto l'acconto, di circa 9mila euro, già versato in un primo momento. L'incedente risale al novembre 2013.
La ricostruzione
Stando alle informazioni disponibili, il motociclista stava percorrendo Via Cicerone quando, lungo un tratto di lieve discesa, si è trovato davanti una pecora solitaria staccatasi da un gregge. Il conducente non è riuscito a evitarla e dopo l’impatto con l’animale la sua moto avrebbe strisciato per circa 50 metri sull'asfalto. In seguito all’incidente il conducente della moto aveva chiesto al proprietario dell’animale il risarcimento dei danni subiti, sostenendo che il veloece movimento della pecora in strada gli aveva impedito di evitare lo scontro. Il motociclista avrebbe quindi contestato al proprietario dell'ovino la sua mancata vigilanza sul gregge.
La battaglia legale
Il caso è poi finito in tribunale. In primo grado, il giudice aveva respinto la richiesta di risarcimento da parte del motociclista contestandogli una sorta di guida imprudente. Circostanza motivata tramite l'assenza di frenata e di manovra di emergenza da parte sua, elementi tali "da far superare anche la presunzione di responsabilità del proprietario dell’animale". Il tutto però si è ora ribaltato alla Corte d'Appello. Il motociclista ha fatto ricorso e ha portato una serie di elementi che, secondo il suo parere, non erano stati ben valutati dal giudice di primo grado. Tra questi, per esempio, i verbali dei carabinieri e il fatto che i militari avessero sanzionato amministrativamente il padrone (riconoscendone di fatto una responsabilità). Da qui la Corte d’Appello ha riconosciuto la responsabilità dell’allevatore per il 60%, condannandolo a pagare circa 85mila euro di risarcimento al motociclista.